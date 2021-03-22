İngiltere’de yasa tasarısı protestosu

İngiltere’de 33 yaşındaki Sarah Everard’ın, mart ayının ilk günlerinde kaçırılarak öldürülmesinin ardından ülke genelinde kadına şiddet karşıtı protestoları başladı.







Bu protestolarda polisin eylemcilere sert müdahalesi, sosyal medyada tepki toplamıştı. İngiliz hükümeti, güvenlik güçlerinin bu ve benzeri kapsamlı protestolarda yetkilerini artıran ve kısıtlayıcı önlemler almasını sağlayan yasa tasarısını hazırladı.





Eylemciler, dün gece Bristol kentinde düzenledikleri protestolarda birçok polis aracını ateşe verdi. Yerel medya, protestolarda iki polis memurundan birinin kolunun kırıldığını, diğerinin ise kaburga kemiklerinde kırıklar olduğunu duyurdu. Öte yandan kentteki bir polis karakolunda da hasar meydana geldiği ifade edildi.