Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de yeni pandemi kararları alındı /23 Haziran 2020 20:21

İngiltere’de yeni pandemi kararları alındı

İngiltere'de corona virüsü bilgilendirme toplantısında konuşan Başbakan Boris Johnson, salgına karşı alınan önlemler için "Şimdiye dek ikinci enfeksiyon zirvesi felaketinden kaçınmış olduk" ifadesini kullandı.

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Corona virüsünün bulaşma oranı yüksek iken uygulanan 2 metrelik fiziksel mesafenin mümkün olmadığı durumlarda artık diğer tedbirlerin de uygulanması koşuluyla “1 artı metreye” indirilebileceğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 4 Temmuz’dan itibaren publar ve restoranların açık ve kapalı kısımları, güvenlik önlemlerini aldıkları sürece açılabilecek.

Diğer açılabilecek işletmeler ise oteller, moteller, kamp alanları ve karavan parkları, siperlik takılması şartıyla bayan kuaförleri ve berberler, çocuk parkları, müzeler, galeriler, kütüphaneler, açık hava spor salonları ve badethaneler.

Ancak gece kulüpleri, spalar, bowling salonları, kapalı oyun alanları, havuzlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları bu aşamada açılamayacak.Ayrıca 4 Temmuz’dan itibaren bir hanenin farklı bir haneyle kapalı mekanlarda buluşmalar da, sosyal mesafenin gözetilmesi şartıyla mümkün olabilecek.

“Covid-19’a karşı mücadele bitmiş değil” diyen Johnson, herkesten sorumlu davranmasını, kurallara uymasını istedi ve aksi halde “frene basılacağını”, bazı kısıtlamalara dönmek zorunda kalınabileceğini söyledi.


Birleşik Krallık'ta corona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye yükselirken, vaka sayısı da 306 bin 210 oldu. Ülkede virüsün bulaşma katsayısı 0,7 ile 0,9 arasında seyrediyor.
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