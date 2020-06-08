Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere’den bir araştırma: Hidroksiklorokinin Covid-19 hastalarında hiçbir klinik yararı yok /08 Haziran 2020 08:35

İngiltere’den bir araştırma: Hidroksiklorokinin Covid-19 hastalarında hiçbir klinik yararı yok

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde yaygın olarak kullanılan hidroksiklorokinin hastalar üzerinde klinik bir yararı olmadığı belirtildi.

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İngiltere’de yapılan bir klinik araştırmanın sonuçları 5 Haziran’da bir basın bildirisiyle duyuruldu.

Araştırma RECOVERY ismiyle Mart ayından beri, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içindeki 175 hastanede ve bağımsız Veri İzleme Komitesi elde edilen sonuçları iki haftada bir gözden geçiriyor. Araştırmanın başında Oxford Üniversitesi epidemiyologlarından Prof. Dr. Martin Landray ile Prof. Dr. Peter Horby bulunuyor.

Hidroksikolorokin ölüm hızını azaltmıyor, hastane yatış süresini kısaltmıyor
4 Haziran’da Veri İzleme Komitesi İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı’nın özel isteği üzerine araştırmanın ön sonuçlarını paylaştı ve kararını açıkladı:

“Hidroksiklorokinin hastaneye yatırılarak tedaviye alınmış Covid-19 hastalarında hiçbir yararının olmadığı sonucuna ulaştık. Bu nedenle katılımcıları hidroksiklorokin uygulamasını durdurmaya çağırıyoruz. Şu anda, hasta bakımı ve toplum sağlığı açısından önemli çıktıları olacağını düşündüğümüz ön sonuçları açıklıyoruz.”

Araştırmada hidroksiklorokin verilen bin 542 hastayla, verilmeyen 3 bin 132 hasta karşılaştırıldı. Bu iki grubun ölüm hızları, ortalama hastanede yatış süreleri ve diğer sağlık göstergeleri arasında hiçbir fark bulunamadı.

Hidroksiklorokin Türkiye’de Covid-19 tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavide diğer ülkelere göre farklılıklarının hidroksiklorokini hastalığın en erken evresinden itibaren ve yaygın şekilde kullanmak olduğunu belirtmiş, fatalite oranının düşüklüğünün de buna bağlı olduğunu açıklamıştı.

Oysa bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde etkili olduğuna dair elde hiçbir kanıt bulunmuyordu. Üstelik ilacın kalpte aritmiye neden olan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi yan etkileri öteden beri biliniyordu.

Dolayısıyla yapılması gereken şey, tıpkı İngiltere’de yapıldığı gibi kontrollü araştırmalar yürüterek, ilacın etkinliğini ve yan etkilerini gözlemek olmalıydı.
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