Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere’den birçok ülkeye uçuş yasağı kararı! /15 Ocak 2021 09:25

İngiltere’den birçok ülkeye uçuş yasağı kararı!

İngiltere, corona virüsü salgını nedeniyle Güney Amerika ülkeleri ve Portekiz'den gelen tüm uçuşları askıya aldı.

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İngiltere hükümeti, Brezilya’da tespit edilen corona virüsünün yeni türü nedeniyle toplamda 15 Güney Amerika ülkesi ve Portekiz ile uçuşları askıya alındığını duyurdu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, Güney Amerika ve Portekiz’den İngiltere’ye olan uçuşların Covid-19 nedeniyle askıya alındığını belirterek, uygulamanın cuma günü yerel saatle 04.00 itibariyle yürürlüğe gireceğini aktardı.

Bakan Shapps, Portekiz’in Brezilya ile güçlü seyahat bağlantıları nedeniyle seyahat yasağı listesine dahil edildiğini ifade ederken, ülkeler arası nakliyeciler için temel malların taşınmasına izin verileceğini belirtti. Shapps, seyahatleri askıya almanın “enfeksiyonu ithal etme riskini azaltmanın bir yolu” olacağını açıkladı.

Cuma gününden itibaren uygulanacak olan seyahat yasağına göre, Arjantin, Brezilya, Bolivya, Yeşil Burun Adaları, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela'dan olma üzere toplam 15 Güney Amerika ülkesinden ve Portekiz’den İngiltere’ye uçuşlar yasaklanacak.
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