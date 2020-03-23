Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’den flaş virüs kararı /23 Mart 2020 19:14

İngiltere’den flaş virüs kararı

İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un corona virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.

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Corona vak’asının 5 bin 683'e hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e yükselmesi ile ülke genelinde önlemler de arttırılıyor.Ülke genelinde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararı alındı. Başkent Londra'da Cuma günü yürürlüğe giren kararla birlikte adeta hayalet bir şehir haline büründü.

Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Londra'da hükümet tarafından açıklanan son kararla birlikte Londra halkı evlerine çekildi.

DİKKAT ÇEKEN BİR KARAR DAHA ALINDI

İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un corona virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın devralacağı bildirildi.
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