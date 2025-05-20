İngiltere’den İsrail’e üst üste rest! Müzakereleri askıya aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento'da dikkat çeken bir konuşma yaptı. İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına dikkat çeken Lammy, İsrail ile yeni ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.



Öte yandan İngiltere hükümeti, Batı Şeria’daki bazı Yahudi yerleşimcilere yeni yaptırımlar getirdiğini de açıkladı.



'MÜZAKERELERİMİZ ASKIYA ALINDI'



Lammy, şunları söyledi: Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı.



'İLERİ ADIMLAR ATACAĞIZ'



İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını hatırlatan Lammy, konuşmasında şöyle seslendi: İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız.



SOMUT ADIM SİNYALİ VERMİŞTİ



İngiltere tarafından daha önce yapılan bir açıklamada İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiği belirtilerek ‘İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız’ denilmişti.