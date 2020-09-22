Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere’den kritik corona açıklaması: Kısıtlamalar 4’üncü seviyeye çıkabilir /22 Eylül 2020 07:57

İngiltere’den kritik corona açıklaması: Kısıtlamalar 4’üncü seviyeye çıkabilir

İngiltere'de son 24 saatte 4 binden fazla corona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi. Uzmanlar, ülkede kısıtlamaların 4'üncü seviyeye çıkabileceğini duyurdu.

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İngiltere’de corona virüsü vakalarında kritik artışlar sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 368 kişide daha virüs tespit edilirken, 11 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 398 bin 625’e yükselirken, toplam can kaybı ise 41 bin 788´e ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 seviyelik kısıtlama programda, kısıtlamalar ve seviyelerin artması durumunda alınacak önlemler yer aldı.

Uzmanlar, ülkenin programda yer alan 4’üncü seviyeye çıkabileceğini duyurdu.

SEVİYELER NEYİ TEMSİL EDİYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı programa göre, 1’inci seviye corona virüsünün ülkede bulunmadığı, buna bağlı olarak da herhangi bir kısıtlamanın uygulanmaması anlamına geliyor.

2’inci seviyede virüsün tespit edildiği ancak kişiden kişiye bulaş riskinin az olduğu, 3’üncü seviyede ise virüsün yayılmaya başladığı, kısıtlamaların ve sosyal mesafenin uygulanmaya başlandığı ifade ediliyor.

4’üncü seviyede, bulaş riskinin yüksek olduğu ve vaka sayılarının kritik olarak artmaya başladığı, kısıtlama ve sosyal mesafe önlemlerinin sıkılaştırılacağı belirtiliyor.

Son seviye olan 5’inci seviyede ise sağlık sisteminin yetersiz kalmaya başlaması ve önlemlerin daha da artırılması yer alıyor. 
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