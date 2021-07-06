İngiltere’den temaslı karantina kararı

İngiltere’de corona virüsüyle mücadelede yeni bir karar alındı. Ülkede kısıtlamalar birer birer kaldırılırken, Sağlık Bakanı Sajid Javid, karantina süreciyle ilgili düzenlenmeyi açıkladı.







Javid, 16 Ağustos’tan itibaren tamamen aşılanmış kişilerin ve çocukların, corona virüsü testi pozitif çıkmış bir kişiyle temas kurmaları halinde karantinaya girmesine gerek olmadığını duyurdu.





İngiltere’de normalleşme sürecinde 19 Temmuz’dan itibaren yeni bir döneme giriliyor. Corona virüsüyle mevsimsel grip gibi yaşamanın öğrenilmesi gerektiği vurgusu yapılan bu dönemde 1 metreden fazla mesafe, evden çalışma ve maske takma zorunluluğu gibi kurallar kaldırılacak.