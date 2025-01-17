İngiltere’den Ukrayna için 100 yıllık adım!

Anlaşma; askeri, ekonomik, iklim ve bilgi alanları da dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsıyor. Belge, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandı.





Zelenskiy, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten tarihi bir gün, ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü” ifadelerini kullandı. Açıklamada, anlaşmanın detaylarına da yer verildi.





Anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

• Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenliğinin artırılması,

• Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda “konsensüs inşası”,

• Ekonomik ve ticari iş birliğinin genişletilmesi,

• Enerji, iklim ve temiz enerjiye geçiş konularında iş birliğinin artırılması,

• Bilgi manipülasyonları ve dış müdahalelerle mücadele.





Londra’nın Açıklamaları ve Destek Sözü





Londra’dan yapılan açıklamada, bu ortaklık çerçevesinde İngiltere ve Ukrayna’nın nesiller boyu birbirlerini yenileme, yeniden inşa etme ve reform süreçlerinde destekleyeceği belirtildi.





Ziyaret sırasında Başbakan Keir Starmer, İngiltere’nin Ukrayna’ya yeni bir topçu sistemi ve Danimarka’nın finanse ettiği, İngiltere tarafından geliştirilen Grateful adlı mobil hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Starmer ayrıca, 2025 yılında Londra’nın Ukrayna’ya “şimdiye kadarki en büyük desteği vereceğini” ifade etti.