İngiltere’den yeni hamle: Kosova ile göçmen geri gönderme anlaşması gündemde!

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bu ay başında konuyla ilgili görüşmelere “açık” olduğunu ifade etti, ancak henüz İngiliz yetkililerle resmi temas kurulmadı. Listenin diğer ülkeleri arasında Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek de bulunuyor. Hükümet, sonbaharda ev sahipliği yapacağı Balkan konferansına kadar planın bazı somut adımlarını atmayı hedefliyor.



2025 yılı başından bu yana İngiltere’ye küçük botlarla gelen göçmen sayısı 13.573’e ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %37 arttı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Mart ayı sonunda 32.245 sığınmacı hâlâ otellerde barındırılıyor. Starmer, seçim öncesi bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti.



İngiltere’de 2024 yılı Aralık ayına kadar net göç 431.000 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023’teki 860.000’e kıyasla önemli bir düşüşü gösteriyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), düşüşün büyük oranda öğrenci yakınları için yapılan vize kısıtlamalarına ve pandemiden sonra artan geri dönüşlere bağlı olduğunu bildirdi.



Muhalefetteki Muhafazakârlar ise mevcut planın yetersiz olduğunu, çünkü sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin geri gönderilemeyeceğini savunuyor.