İngiltere diken üstünde: Yüzlerce polis görevlendirildi!

İngiltere'de hafta sonunda yeniden başlaması öngörülen ırkçı ayaklanmalara karşı ekstra bin uzman polis memuru görevlendirilirken; hükümet, dezenformasyonun yol açtığı olayların ardından sosyal medya şirketleriyle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmayı düşündüğünü açıkladı.







Geçen ayın sonlarından bu yana Müslümanlara, göçmenlere ve diğer yerlere, polise ve yoldan geçenlere yönelik saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 480'den fazla kişi tutuklandı.







Kabine işleri bakanı Nick Thomas-Symonds Sky News'e yaptığı açıklamada, hafta sonu öncesinde ülke genelinde ekstra bin uzman polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.





Thomas-Symonds hükümetin, sosyal medya şirketlerinin şiddete ya da nefrete teşvik eden içeriklere ilişkin sorumluluklarını düzenleyen Online Güvenlik Yasası'nın çerçevesini yeniden gözden geçireceğini de dile getirdi.





Söz konusu yasa Ekim ayında geçirildi ancak istişare süreci nedeniyle önümüzdeki yıldan önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor. Thomas-Symonds yasa hakkında, "Gerekirse değişiklik yapmaya hazırız" dedi.