İngiltere, Esad'a yakın 6 isme yaptırım uygulamaya başladı

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, Esad hükümetini, barışçıl reform çağrısı yapan halkını on yıldır şiddete maruz bırakmakla suçladı. İngiltere'nin Brexit'ten sonra ilk defa bir ülkeye karşı tek başına yaptırım kararı aldığının altını çizen Raab, "Bugün rejimin 6 üyesinden, korumakla sorumlu oldukları halka saldırı düzenlemeleri konusunda hesap vermelerini istiyoruz" dedi.
Esma Esad hakkında soruşturma iddiası
Bu karara paralel olarak ise İngiliz basını Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hakkında "terör ve savaş suçlarını kışkırttığı, desteklediği ve teşvik ettiği" yönündeki suçlamalar nedeniyle ön soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.
Londra'da doğan ve eğitim gören Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığı bulunuyor. Soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılması söz konusu olan Esad'ın İngiliz vatandaşlığının da düşebileceği belirtiliyor.
Güvenlik birimleri soruşturma hakkında doğrudan bir yorum yapmaktan kaçınırken, bu konuyla ilgili 31 Temmuz 2020'de bir başvurunun yapıldığını ve dosyanın yetkili birimlerce incelendiğini teyit etti.