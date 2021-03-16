Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, Esad'a yakın 6 isme yaptırım uygulamaya başladı /16 Mart 2021 12:05

İngiltere, Esad'a yakın 6 isme yaptırım uygulamaya başladı

İngiltere, Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yakın isimlere yeni yaptırımlar uygulamaya başladı.

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Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi kısıtlamaları içeren yaptırımların etkilediği Esad'a yakın isimler arasında Londra'ya göre "sivillere yönelik şiddetli baskının sorumluları" Dışişleri Bakanı Faisal Mekdad, Cumhurbaşkanı Danışmanı Luna al-Shibl, yüksek rütbeli iki ordu komutanı ile iki iş insanı da bulunuyor.

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, Esad hükümetini, barışçıl reform çağrısı yapan halkını on yıldır şiddete maruz bırakmakla suçladı. İngiltere'nin Brexit'ten sonra ilk defa bir ülkeye karşı tek başına yaptırım kararı aldığının altını çizen Raab, "Bugün rejimin 6 üyesinden, korumakla sorumlu oldukları halka saldırı düzenlemeleri konusunda hesap vermelerini istiyoruz" dedi.

Esma Esad hakkında soruşturma iddiası

Bu karara paralel olarak ise İngiliz basını Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hakkında "terör ve savaş suçlarını kışkırttığı, desteklediği ve teşvik ettiği" yönündeki suçlamalar nedeniyle ön soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.

Londra'da doğan ve eğitim gören Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığı bulunuyor. Soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılması söz konusu olan Esad'ın İngiliz vatandaşlığının da düşebileceği belirtiliyor.

Güvenlik birimleri soruşturma hakkında doğrudan bir yorum yapmaktan kaçınırken, bu konuyla ilgili 31 Temmuz 2020'de bir başvurunun yapıldığını ve dosyanın yetkili birimlerce incelendiğini teyit etti.
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