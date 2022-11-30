İngiltere Galler’i geçip tur atladı

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya geldiler. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan maçta İngiltere, sürprize izin vermedi ve kazanan takım oldu.



Marcus Rashford (2) ve Phil Foden'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan İngilizler, 7 puana ulaşarak grubunu lider tamamladı. Avrupa devi, son 16 turunda A Grubu'nda 2. sırayı alan Afrika temsilcisi Senegal ile oynayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





10. dakika : İlk net pozisyonu İngiltere bu dakikada yakaladı. Kane'nin ara pasında Galler savunmasının arkasına sarkan Sterling, ceza sahasında vakit kaybetmeden vuruşunu yaptı. Kalesini zamanında terk eden Ward, topu çıkarmayı başardı.

18. dakika: İngiltere, Mepham'ın Kane'e yaptığı faul sonrası sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Shaw'un arka direğe gönderdiği topa hareketlenen Maguire'ın vuruşunda top dışarı gitti.

31. dakika: Savunmadan çıkan Maguire, ceza sahasının soluna kadar topu sürdü ve açısını bulunca şutunu attı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top dışarı gitti.

36. dakika: Rashford'ın sert şutunda top Williams'ın başına isabet etti ve 21 yaşındaki oyuncu yerde kaldı. Sağlık ekipleri, genç oyuncunun oyuna devam edemeyeceğini belirtti ve Williams'ın yerine Roberts oyuna girdi.

39. dakika: Henderson'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topa ceza sahasında rövaşata vuran Rashford, isabeti sağlayamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL

50. dakika: Kaleye yakın bir mesafeden serbest vurun kazanan İngiltere'de topun başına Rashford geçti. Uzak köşeye harika bir şut çıkaran yıldız hücumcu, Ward'u geçti ve takımını öne geçirdi. 1-0

GOL

52. dakika: İlk golden sonraki atakta topla çıkmaya çalışan Galler'de Davies'e baskı yapan Rashford, topu Kane'e ulaştırdı sağladı. Tecrübeli forvetin arka direğe çevirdiği topa boş durumda vuran Philip Foden, topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye yaptı.

55. dakika: James'in sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi, Pickford'ı geçen top direğin yanından dışarı çıktı.

GOL

68. dakika: Kalvin Phillips'in uzun pasına koşu yapan Rashford, sağ çaprazda kontrol ettiği topla ceza sahasına girdi. Connor Roberts'tan sıyrılan ve kendisine şut açısı yaratmasının ardından vuruşunu yapan yıldız oyuncu, ağları sarsmayı başararak kendisinin 2., takımının 3. golünü attı.

72. dakika: Callum Wilson'ın pasına hareketlenen Marcus Rashford'ın ceza sahasının sağ çaprazından attığı şutta kaleci Ward, topu ayaklarıyla kurtardı.

83. dakika: Galler'de Wilson'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top baraja çarptı.

Bu dakikadan sonra maç başka gol olmadı ve karşılaşma İngiltere'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



