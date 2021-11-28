İngiliz gazetesinden Erdoğan yorumu: 2023'teki seçimde şansı da sallantıda

Türk Lirası’ndaki son zamanlarda yaşanan değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürüyor. İngiliz Sunday Times gazetesi, “Fiyatlar ve baskı artarken Türkiye’de orta sınıf Erdoğan’ı terk etmeye başladı” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayınladı.







Türkiye’deki seçmenlerle konuşan gazetenin muhabiri Louise Callaghan, “Eski destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıl Türk siyasetini domine ettikten sonra ‘bağı kalmadığını’ söylüyor. Fakat seçmenlerin az alternatifi var” yorumuna yer verdi.





Analizde, eskiden AKP’ye oy veren bazı seçmenlerin görüşlerini de yer verildi. Karadenizli Murat isimli bir kişinin 15 yıl önce İstanbul’a geldiği ve Erdoğan’ın mitinglerine katıldığı ve hep destek verdiği belirtilirken, “Üç yıl önce ekonomik kriz artınca Murat ve ailesi et tüketimini ve diğer lüksleri kıstı. Her ay sonunda elektriklerinin kesilmemesi için yalvardılar. Fiyatlar ikiye ve hatta bazen üçe katlandı. Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanlarla arasına mesafe koyduğunu söyledi” ifadeleri kullanıldı.





‘DIŞ GÜÇLER AÇIKLAMALARI BİLE...’





Sözcü’nün haberine göre analizde, ülkede yaşam standartlarının düştüğü ve seçmenin AKP’yi terk ettiği belirtilirken 2019 yılında yapılan seçimlerde AKP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kenti kaybettiği de hatırlatıldı.





Anketlerde bir dönem Erdoğan’a desteğin yüzde 50 seviyelerinin üzerinde olduğu belirtilirken bunun yüzde 30 seviyelerine düştüğü de belirtildi. Makalede, “2023’teki seçimde şansı da sallantıda. Dış güçlerle ilgili açıklamaları bile karşılık bulamıyor” yorumu yapıldı.





Makalede, “Türkler de bu yeni ve istikrarsız gerçeği anlamakta zorlanıyor. Eskiden tatillerinde yurt dışına gitmek isteyen orta sınıf profesyoneller şimdi ilaç stoku yapıyor. Fiyatlar dengeye gelmeden önce üreticilerin fiyatlarını artırmalarından endişe ediliyor” yorumu yer aldı.



