İngiltere, göçmenleri tutma işini Türkiye’ye 3 milyon sterline yaptırmış

İngiltere’nin kaçak göçmenleri önlemesi için geçen yıl Türkiye’ye 3 milyon sterlin ödeme yaptığı ortaya çıktı.





Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın aktardığına göre İngiltere, göçmenlerin Avrupa’ya geçişini önlemesi için Türkiye’ye milyonlar akıttı. İngiltere hükumeti, kaçak göçmenlerin Avrupa’ya geçişini engellemesi için Türkiye’ye geçen yıl 3 milyon sterlin para ödedi. Skandala tepki gösteren İngiliz göçmen hakları savunucuları, “Londra diğer ülkeleri kendi kirli işlerini yapmaları için gizlice finanse ediyor” dedi.





Cumhurbaşkanı seçiminde tartışma yaratan Türkiye’deki yasadışı göçmen sorunu, İngiliz basınında da yeni ortaya çıkan bilgilerle birlikte gündem oldu. Guardian gazetesi, İngiltere hükumetinin göçmenlerin Avrupa’ya geçişini engellemesi için Türkiye’ye geçen yıl 3 milyon sterlin para ödediğini duyurdu. Bilgi edinme özgürlüğü talebi kapsamında hükumet tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki yasa dışı göçmenlerin Avrupa’ya geçmesini önlemek için kesenin ağzını açtı.





Haberde, bu miktarın 2019’da 14 bin sterlin olduğu ve hızla arttığı kaydedildi. İngiltere’nin mali desteğe ek olarak Türkiye’ye ekipman ve polis eğitimi desteği de verdiği belirtildi. Geçen sene haziranda İngiltere’nin İran sınırına gönderilmek üzere Türkiye’deki emniyet birimlerine 9 araç tahsis ettiği aktarıldı. Guardian gazetesi, geçen sene İran sınırında 238 binden fazla göçmenin ülkeye girişini engellediğini bildiren Türkiye’nin sınırda göçmenlere yönelik şiddeti son dönemde artırdığını da savundu.





İNGİLTERE PARANIN YANI SIRA BİLGİ PAYLAŞIMI DA YAPTI

İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son iki yıldır Avrupa’ya göçmen akınını önlemede çok önemli bir ülke haline geldiğini ve şu anda stratejik önemini daha da arttırdığını söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, “Uzmanlığımızı ve yasa dışı göçmenlerin rotasıyla ilgili elimizdeki bilgileri Türkiye’ye sunuyoruz” dedi. İngiltere’ye ulaşan göçmenlerin verdiği bilgilerin de Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi.





İngiltere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa’ya göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik bir birim kurulduğunu yazan Guardian, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında “Yasadışı göçü engellemek için Türkiye gibi ortaklarımızla karşılıklı fayda amaçlı olarak çalışma yürütüyoruz” dediğini aktardı.





‘İNGİLTERE KENDİ PİS İŞLERİNİ YAPTIRIYOR’

İngiltere’nin göçmenlere yönelik politikaları ülke içinde uzun süredir eleştirilere yol açıyor.





İngiltere’deki Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey derneğinden kampanya sorumlusu Mary Atkinson, hükumetin göçmenlere karşı uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleterek “Türkiye-İran sınırında ya da Fransa veya Belçika sınırında olması fark etmez… Bu hükumet gizlice diğer ülkeleri kendi pis işlerini yapmaları için finanse ediyor” diye konuştu.