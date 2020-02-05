Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere hibrit dahil bütün fosil yakıtlı araçları 2035'ten itibaren yasaklıyor /05 Şubat 2020 10:25

İngiltere hibrit dahil bütün fosil yakıtlı araçları 2035'ten itibaren yasaklıyor

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.

SHABER3.COM

İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçları da ilk kez yasak kapsamına alan Londra yönetimi, altyapısının hazırlanabilmesi halinde tarihin daha da öne alınacağını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere, 2019 yılında sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere hibrit dahil bütün fosil yakıtlı araçları... Sonraki Haber >>

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:43