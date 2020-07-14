İngiltere, Huawei'nin 5G ekipmanlarını yasakladı

İngiltere hükümeti 5G çalışmalarında Huawei ekipmanlarının kullanılmasını yasakladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Medya Bakanı Oliver Dowden, 2027 yılına kadar halihazırda kullanılan Huawei ekipmanlarının da kaldırılması kararını aldıklarını bildirdi.





Dowden ayrıca, bu hamlenin ülkedeki 5G’ye geçiş çalışmalarını da 1 yıl erteleyebileceğini söyledi.





BBC’de yer alan haber göre Dowden, 2020 yılı başından itibaren Huawei’ye karşı alınan yasaklama kararlarının toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulabileceğini ifade etti.





Bu kararın kolay olmadığını ifade eden Dowden, “İngiltere telekomünikasyon ağları adına doğru olan bu ve ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz için hem şuan hem de uzun vadede doğru karar” dedi.









Huawei’den yapılan açıklamada ise, “İngiltere’de cep telefonu kullanan herkes için kotü bir haber” denildi ve bu kararın İngiltere’yi dijital anlamda yavaş bir hatta sokacağı, faturaları yükselteceği ve dijital ayrışmanın derinleşeceği” ifade eedildi.





Huawei’ye karşı getirilen sınırlandırmalar ayrıca şirketin geniş bant ekipmanlarını da içeriyor.





Huawei, İngiltere’de toplamda 1600 kişi istihdam ediyor ve 400 kişinin çalıştığı 4 tane araştırma merkezi bulunuyor.





Firma ayrıca bazı üniversitelerdeki araştırmalara da sponsorluk yapıyor.





İngiltere’nin ana mobil sağlayıcıları, Vodafone, EE, O2 ve Three gibi firmalar, baz istasyonlarında yalnızca Huawei ekipmanlarını kullanıyor.





Huawei ayrıca İngiltere’de 1 milyar sterlinlik bir yatırımla Sawston’da bir araştırma merkezi kurmayı planlıyordu ve bu merkezin yüzlerce istihdam sağlaması bekleniyordu.