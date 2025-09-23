İngiltere Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne sistematik baskıların sürdüğünü tescilledi





Kitlesel ihraçlar ve pasaport iptalleri

Rapor ayrıca, Türkiye’nin sınır ötesi baskı faaliyetlerine de dikkat çekiyor. Buna göre, 100’den fazla kişi yurtdışında keyfi şekilde gözaltına alındı, zorla kaybedildi ya da işkence gördü.





Uluslararası Ceza Hukukçusu Gökhan Güneş’in X hesabından paylaştığı raporda, Türkiye dışında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf hiçbir ülkenin Hizmet hareketini ”terör örgütü” olarak kabul etmediği vurgulandı. Hareket mensuplarına dönük uygulamaların, kitlesel tutuklamalar, haksız gözaltılar, pasaport iptalleri ve meslekten ihraçlar üzerinden sistematik şekilde yürütüldüğü belirtildi.Bakanlığın verilerine göre, 230 binden fazla pasaport iptal edilirken, 125 binden fazla kamu görevlisi meslekten çıkarıldı. Rapor, bu uygulamaların temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü ifade ediyor.Özellikle eski öğretmenler, askerler, polis memurları ve Hizmet Hareketi mensuplarının ailelerine yardım eden kişilerin hedef alındığı; bu kişilerin çoğu zaman adil yargılama hakkından mahrum bırakıldığı, delillere ve tanıklara erişimlerinin engellendiği kaydedildi.Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarına da atıf yapan belge, işkence ve kötü muamele iddialarında artış olduğunu, Hizmet hareketiyle ilişkilendirilen kişilerin daha yüksek risk altında bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun, insanlık dışı ve aşağılayıcı koşullara yol açtığı vurgulanıyor.Sınır ötesi baskılar