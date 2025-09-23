Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne sistematik baskıların sürdüğünü tescilledi /23 Eylül 2025 19:08

İngiltere Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne sistematik baskıların sürdüğünü tescilledi

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ağustos ayında yayımladığı güncellenmiş Ülke Politikası ve Bilgi Notu: Türkiye: Hizmet hareketi raporunda, Türkiye’de Hizmet hareketiyle bağlantılı kişilere yönelik baskıların ve hukuksuzlukların sürdüğü kaydedildi.

SHABER3.COM

Uluslararası Ceza Hukukçusu Gökhan Güneş’in X hesabından paylaştığı raporda, Türkiye dışında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf hiçbir ülkenin Hizmet hareketini ”terör örgütü” olarak kabul etmediği vurgulandı. Hareket mensuplarına dönük uygulamaların, kitlesel tutuklamalar, haksız gözaltılar, pasaport iptalleri ve meslekten ihraçlar üzerinden sistematik şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kitlesel ihraçlar ve pasaport iptalleri

Bakanlığın verilerine göre, 230 binden fazla pasaport iptal edilirken, 125 binden fazla kamu görevlisi meslekten çıkarıldı. Rapor, bu uygulamaların temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü ifade ediyor.

Özellikle eski öğretmenler, askerler, polis memurları ve Hizmet Hareketi mensuplarının ailelerine yardım eden kişilerin hedef alındığı; bu kişilerin çoğu zaman adil yargılama hakkından mahrum bırakıldığı, delillere ve tanıklara erişimlerinin engellendiği kaydedildi.

İşkence ve kötü muamele iddiaları

Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarına da atıf yapan belge, işkence ve kötü muamele iddialarında artış olduğunu, Hizmet hareketiyle ilişkilendirilen kişilerin daha yüksek risk altında bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun, insanlık dışı ve aşağılayıcı koşullara yol açtığı vurgulanıyor.
Sınır ötesi baskılar

Rapor ayrıca, Türkiye’nin sınır ötesi baskı faaliyetlerine de dikkat çekiyor. Buna göre, 100’den fazla kişi yurtdışında keyfi şekilde gözaltına alındı, zorla kaybedildi ya da işkence gördü. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne sistematik... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:49