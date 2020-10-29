İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca, Yahudi düşmanlığı ile ilgili gündeme getirilen şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetti.

Corbyn, İşçi Partisi içindeki anti-Semitizmin (Yahudi düşmanlığı) "siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartıldığını" ifade etti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, bu ifadesini geri çekmediği için Corbyn hakkında soruşturma açılacağı, soruşturma tamamlanana kadar eski liderin üyeliğinin askıya alınacağı belirtildi.

'Parti için utanç günü'

Corbyn'in ardından Nisan ayında parti liderliğini devralan Keir Starmer, komisyonunun hazırladığı raporun yayımlanmasını parti için "utanç günü" olarak niteledi.





Starmer, rapordaki tavsiyelerin "yeni yılda mümkün olduğunca kısa sürede" yerine getirileceği ve İşçi Partisi'ndeki kültürün değişeceğini söyledi.





Parti üyeliğinin askıya alınması kararının ardından Twitter'dan açıklama yapan Corbyn ise "Askıya alınmam konusundaki siyasi müdaheleye kuvvetle itiraz edeceğim… Her tür ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasını desteklemeye devam edeceğim" dedi.





Corbyn daha sonra Facebook'tan yaptığı açıklamaya ise şu ifadeleri ekledi:





"İşçi Partisi'nde antisemitizm sorunu yaşandığını inkar edenlerin yanlış olduğunu kesinlikle açıkladım. Antisemitizmle suçlanan üye sayısının yanlış bir izlenim yarattığı da inkar edilemez. Anketin gösterdiği gibi, abartılan şey bu, sorunun ciddiyeti değil."



