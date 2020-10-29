Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı /29 Ekim 2020 18:51

İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" ardından yaptığı açıklama üzerine parti üyeliği askıya alındı.

SHABER3.COM

İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca, Yahudi düşmanlığı ile ilgili gündeme getirilen şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetti.

Corbyn, İşçi Partisi içindeki anti-Semitizmin (Yahudi düşmanlığı) "siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartıldığını" ifade etti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, bu ifadesini geri çekmediği için Corbyn hakkında soruşturma açılacağı, soruşturma tamamlanana kadar eski liderin üyeliğinin askıya alınacağı belirtildi.

'Parti için utanç günü'
Corbyn'in ardından Nisan ayında parti liderliğini devralan Keir Starmer, komisyonunun hazırladığı raporun yayımlanmasını parti için "utanç günü" olarak niteledi.

Starmer, rapordaki tavsiyelerin "yeni yılda mümkün olduğunca kısa sürede" yerine getirileceği ve İşçi Partisi'ndeki kültürün değişeceğini söyledi.

Parti üyeliğinin askıya alınması kararının ardından Twitter'dan açıklama yapan Corbyn ise "Askıya alınmam konusundaki siyasi müdaheleye kuvvetle itiraz edeceğim… Her tür ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasını desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Corbyn daha sonra Facebook'tan yaptığı açıklamaya ise şu ifadeleri ekledi:

"İşçi Partisi'nde antisemitizm sorunu yaşandığını inkar edenlerin yanlış olduğunu kesinlikle açıkladım. Antisemitizmle suçlanan üye sayısının yanlış bir izlenim yarattığı da inkar edilemez. Anketin gösterdiği gibi, abartılan şey bu, sorunun ciddiyeti değil."

Komisyon raporu, partinin Eşitlik Yasası'nı üç noktada ihlal ettiği sonucuna vardı:

Yahudi düşmanlığı ile ilgili şikayetlere siyasi müdahale
Bu şikayetlerle ilgilenenlerin yeterli eğitimden geçirilmemesi
Raporda, "partide yerleşik kültürün en iyi ifadeyle, Yahudi düşmanlığını önlemek için yeterli çaba gösterilmediği, en kötüsünün ise bunu kabul eder göründüğü" belirtiliyor.
Rapora cevaben, "daima her tür ırkçılığı ortadan kaldırma kararlılığı gösterdiğini" belirten Corbyn, "bu değişimin gereğinden uzun sürmesinden pişmanlık duyduğunu" ifade etti.
Corbyn, ekibinin "süreci engellemek değil, hızlandırmak için çalıştığını" belirterek, partideki Yahudi düşmanlığı seviyesinin "siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartıldığını" söyledi.
İşçi Partisi ise "Bugünkü ifadelerinden ve onları geri almamasından dolayı İşçi Partisi, soruşturma tamamlanıncaya kadar Jeremy Corbyn'in üyeliğini askıya aldı" açıklamasında bulundu.
Partiye yönelik Yahudi düşmanlığı iddiaları Jeremy Corbyn'in liderlik döneminde karşısına çıkan başlıca sorunlardan biri olmuştu.
Yahudi düşmanlığı ile mücadele konusunda parti yönetimiyle aralarındaki görüş ayrılıkları olduğu gerekçesiyle bazı milletvekilleri partiden istifa etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Dombracıydı, 'özeleştiri' yaptı!

Atilla Taş isyan etti

Atilla Taş isyan etti

Huzurda kandili programı yapıldı

Huzurda kandili programı yapıldı

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:31