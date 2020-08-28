Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, İsviçre ve Çekya'yı kırmızı listeye aldı /28 Ağustos 2020 12:30

İngiltere, İsviçre ve Çekya'yı kırmızı listeye aldı

İngiltere, Kovid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı güvenli ülkeler listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.

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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

?Verilerin, Küba'nın güvenli ülkeler listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce de İspanya, Fransa, Avusturya ve Hırvatistan'ı listeden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.
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