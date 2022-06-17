Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Julian Assange'ın iade ile ilgili kararı verdi /17 Haziran 2022 13:00

İngiltere, Julian Assange'ın iade ile ilgili kararı verdi

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı. 50 yaşındaki Assange'ın kararı temyiz etmek için 14 gün süresi bulunuyor.

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İngiliz hükümeti, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesini emretti. İçişleri Bakanı Priti Patel, iade kararını  imzaladığını duyurdu. 

İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık mahkemeleri, Assange'ı ABD’ye iade etmenin adaletsiz veya sürecin kötüye kullanması yönünde bir duruma neden olacağını tespit etmemiştir. Adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere, iadenin insan haklarıyla bağdaşmayacağına ve ABD'deyken sağlığı da dahil olmak üzere kendisine uygun şekilde muamele edilmeyeceğine dair bir kanıt bulunamıştır” denildi.

Bununla birlikte, söz konusu karar, Assange'ın ABD'de yargılanmaktan kaçınmak için yıllarca süren savaşında büyük bir kırılma noktası oldu. Assange'ın kararı temyiz için 14 günü bulunuyor.

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