İngiltere kanalizasyonlarda korona virüs testi yapıyor

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), koronavirüsün (Covid-19) tespiti için 44 atık su işlem tesisinde test işlemine başlandığını açıkladı.







“YENİ SALGINLARIN NEREDEN BAŞLAYABİLECEĞİNE DAİR HABERDAR OLACAĞIZ”





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, DEFRA’dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.





Çevre Bakanı George Eustice, “Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.





Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.





“ARTIŞ GÖRÜLMEDEN, ATIK SULAR BUNA DAİR BİR İŞARETE GÖSTERİYOR”





Atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standart bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi’nden Dr. Andrew Singer ise, “Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.





Galler’in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için 5 aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışan Bangor Üniversitesi’nden Profesör Davey Jones da, “Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor” diye konuştu.





Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bunu yapmamız gerektiği açık. Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek.”





Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.