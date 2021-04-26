Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? /26 Nisan 2021 11:05

İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı?

Gözler Cenevre’de yarın başlayacak ve iki gün sürecek Kıbrıs görüşmelerindeyken İngiliz Sunday Express gazetesine konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boris Johnson hükümetini, iki devletli çözüm planının arkasında durmaya davet etti.

SHABER3.COM

İngiliz Sunday Express gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boris Johnson hükümetini, iki devletli çözüm planının arkasında durmaya davet etti. Sunday Express'in haberine göre Tatar, İngiltere'nin, Brexit ile birlikte Avrupa Birliğinden sıyrılmasının ardından, Kıbrıs adasındaki tarafsız garantör rolünü daha iyi yerine getirebileceğini ve hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklere dengeli bir şekilde davranılmasını sağlayabileceğine inanıyor.

Cumhriyet'te yer alan habere göre öte yandan İngiliz hükümetine yakın kaynaklar, Sunday Express'e yaptıkları açıklamada, "Birleşik Krallık kabinesinin Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüğünü söyledi."

"TÜRKLERE VE İNGİLİZLERE KOLAYLIK SAĞLAR"

KKTC'nin tanınması halinde iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlayabileceğinin vurgulandığı haberde, bu durumun Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk ve binlerce İngiliz vatandaşına başta turizm olmak üzere birçok alanda kolaylıklar sağlayabileceğinin altı çizildi.

Brexit müzakereleri sırasında İngiltere'ye baskı uygulayan Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik İngiliz vatandaşları, güneye geçmeleri halinde tutuklanma ve para cezası ile tehdit edildiklerini belirtmişti.

Sunday Express'e göre olası bir tanıma aynı zamanda, İngiltere’nin Kıbrıs’taki iki askeri üssü için de uzun vadeli bir anlaşmayı beraberinde getirebilir.
"TÜRKİYE ASLA PES ETMEYECEK"

Sunday Express'ten David Maddox'a konuşan Tatar, “Artık zaman kaybetmek istemiyoruz. Onlar [Kıbrıslı Rumlar] bunca yıl Türkiye'nin önceliklerini değiştireceğine, pes edip çekileceğine inandıkları için zaman kazanmaya çalışıyorlar" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte adanın daha da değerli hale geldiğinin altını çizen Tatar konuşmasının devamında, “Türkiye asla pes etmeyecek, fikrini değiştirmeyecek. Kıbrıslı Türkleri desteklemeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? Sonraki Haber >>

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:04