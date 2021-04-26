İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı?

İngiliz Sunday Express gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boris Johnson hükümetini, iki devletli çözüm planının arkasında durmaya davet etti. Sunday Express'in haberine göre Tatar, İngiltere'nin, Brexit ile birlikte Avrupa Birliğinden sıyrılmasının ardından, Kıbrıs adasındaki tarafsız garantör rolünü daha iyi yerine getirebileceğini ve hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklere dengeli bir şekilde davranılmasını sağlayabileceğine inanıyor.







Cumhriyet'te yer alan habere göre öte yandan İngiliz hükümetine yakın kaynaklar, Sunday Express'e yaptıkları açıklamada, "Birleşik Krallık kabinesinin Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüğünü söyledi."





"TÜRKLERE VE İNGİLİZLERE KOLAYLIK SAĞLAR"





KKTC'nin tanınması halinde iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlayabileceğinin vurgulandığı haberde, bu durumun Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk ve binlerce İngiliz vatandaşına başta turizm olmak üzere birçok alanda kolaylıklar sağlayabileceğinin altı çizildi.





Brexit müzakereleri sırasında İngiltere'ye baskı uygulayan Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik İngiliz vatandaşları, güneye geçmeleri halinde tutuklanma ve para cezası ile tehdit edildiklerini belirtmişti.





Sunday Express'e göre olası bir tanıma aynı zamanda, İngiltere’nin Kıbrıs’taki iki askeri üssü için de uzun vadeli bir anlaşmayı beraberinde getirebilir.

"TÜRKİYE ASLA PES ETMEYECEK"



Sunday Express'ten David Maddox'a konuşan Tatar, “Artık zaman kaybetmek istemiyoruz. Onlar [Kıbrıslı Rumlar] bunca yıl Türkiye'nin önceliklerini değiştireceğine, pes edip çekileceğine inandıkları için zaman kazanmaya çalışıyorlar" dedi.





Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte adanın daha da değerli hale geldiğinin altını çizen Tatar konuşmasının devamında, “Türkiye asla pes etmeyecek, fikrini değiştirmeyecek. Kıbrıslı Türkleri desteklemeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.



