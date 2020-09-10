Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Koronaya karşı kuralları daha da sıkılaştıracak /10 Eylül 2020 11:11

İngiltere Koronaya karşı kuralları daha da sıkılaştıracak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle kısıtlamaların tekrar sıkılaştırılacağını belirterek, 'Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz' dedi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, ülke genelinde vaka artışlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, kısıtlamaların daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Johnson, bu adımların "stabil ekonominin sağlanması, okulların açık kalması ve virüsün kontrol altında tutulması" için atılacağını söyledi.

Johnson, "Bu ülkedeki herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını durdurmak için hemen harekete geçmeliyiz. Bu yüzden sosyal iletişim kurallarını basitleştiriyor ve güçlendiriyoruz" dedi.

Geçtiğimiz gün 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği İngiltere'de salgının yeniden yükselişe geçmesiyle hükümet bazı bölgelerde kısıtlamaları artırma kararı aldı.

14 Eylül Pazartesi gününden itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak. 

Okul, işyeri, düğün ve cenazeler yasak kapsamına girmezken, kurallara uymayanlar 100 ila 3 bin 200 sterline kadar para cezasına çarptırılacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "İnsanların durumun ciddiyetini anlaması, virüse karşı geçşek davranmaması açısından kuralları sertleştirmemiz gerekiyordu. Tabii ki bu kurallar insan hayatını korumak için" ifadelerini kullandı. 
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