İngiltere Kralı Charles halka seslenecek

Kraliçe’nin ölümü nedeniyle İskoçya’ya giden Charles bugün eşi Camilla ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya geri dönecek ve yeni başbakan Liz Truss’la da biraraya gelecek.





“Ulusun babaannesi” olarak da tanınan Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından ilk günün sabahında İngilizler Buckingham Saray’ı önünde toplanarak çiçekler bırakmaya devam ediyorlar. Kraliçe’nin hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi önünde de halk saygı gösterisi için toplanıyor.



