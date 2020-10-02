Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere kraliçesi yıl sonuna kadar bütün etkinlikleri iptal etti /02 Ekim 2020 10:17

İngiltere kraliçesi yıl sonuna kadar bütün etkinlikleri iptal etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Kovid-19 nedeniyle Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde yapılan etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal etti.

SHABER3.COM

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Kovid-19 salgını nedeniyle Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle, mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” dedi.

İlerleyen günlerde Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'ne dönmeyi planlayan 94 yaşındaki Elizabeth, Nisan ayındaki geleneksel doğum günü tören kutlaması da dahil olmak üzere bu yıl virüs nedeniyle birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldı.

Öte yandan İngiltere'de, toplam vaka sayısı 460 bin 178’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 202’ye yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere kraliçesi yıl sonuna kadar bütün etkinlikleri... Sonraki Haber >>

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:47:05