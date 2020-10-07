Samanyolu Haber /Teknoloji / İngiltere kripto paraları yasakladı /07 Ekim 2020 11:03

İngiltere kripto paraları yasakladı

İngiltere Mali Tutum Otoritesi (FCA), kripto para birimi türevlerinin perakende kullanıcılara satışını resmi olarak yasakladı. Yasak 6 Ocak 2021 itibariyle yürürlükte olacak.

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Birleşik Krallık (İngiltere) Mali Tutum Otoritesi (FCA), Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto para birimlerinin perakende müşterileri için "uygunsuz" diye nitelendirdi. 

FCA’nın Geçici Strateji ve Rekabet Genel Müdürü Sheldon Mills, dijital varlıkların önemli fiyat dalgalanmaları, perakende tüketicileri kripto türevlerin alım-satımından zarar görme riski ile karşı karşıya bıraktığını söyledi. 

"Bunun önemli ölçüde gerçekleştiğine dair delillerimiz var." diyen Mills yasağın Birleşik Krallık’ta veya Birleşik Krallık’tan hareket eden tüm firmaları kapsadığına işaret etti. 

"TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN YASAKLADIK"

Mills şöyle devam etti "Bu yasak, bu ürünlerdeki perakende tüketicilere yönelik potansiyel zararı ne kadar ciddiye aldığımızı yansıtıyor. Tüketicilerin korunması bizim ilk düşündüğümüz şey." 

Duyuru, popüler kripto borsası BitMEX’in CFTC tarafından, kayıtsız ticaret platformu işletmek ve uygun AML prosedürlerini uygulamamakla suçlamasından bir hafta sonra geldi. 
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