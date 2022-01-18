İngiltere medyası: Johnson skandalları unutturmaya çalışıyor

İngiltere medyası, Başbakan Boris Johnson'ın korona önlemlerini ihlal ederek başbakanlık konutunda partiler düzenlemesinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalları unuttarmak için bazı siyasi vaatlerde bulunmaya hazırlandığını yazdı.





Haberlerde, Johnson'ın halkın skandallar üzerinde yoğunlaşan dikkatini başka konulara yöneltmek istediği belirtilerek, bir takım popülist söylemlerle tepkili seçmenleri ve parti mensuplarını yatıştırmayı planladığı savunuldu.





Buna göre İngiltere Hükümeti, göçmenlere karşı daha sert önlemler alacak, korona kurallarını gevşetecek ve radyo-televizyon vergileri de kaldırılacak.





The Times gazetesinde yer alan bir haberde, Johnson'un deniz yoluyla ülkele girmeye çalışan kaçak göçmenleri engelleyebilmek için donanmayı devreye sokmayı planladığı ileri sürüldü. Aynı haberde, tüm önlemlere rağmen İngiltere'ye ulaşmayı başaran göçmenlerin ise, sığınma başvuruları kararlaştırılana kadar Gana veya Ruanda gibi ülkelere götürülerek, buralarda bekletilmesinin tasarlandığı ifade edildi.





Radyo-TV vergisi kaldırılacak

İngiltere basını bu bağlamda Johnson Hükümetinin kamu yayın kuruluşu BBC'yi finanse etme planlarını da manşetlere taşıdı. Kültür Bakanı Nadine Dorries, Pazar günü yaptığı açıklamada, 2028'den itibaren radyo ve televizyon vergilerinin kaldırılacağını ilan etti. Dorries, sosyal medya hesabında, "yaşlıların hapis cezasıyla tehdit edildiği ve icra memurlarının kapıları çaldığı günler sona erecek" diye yazdı.