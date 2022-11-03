Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı /03 Kasım 2022 16:52

İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası, son 33 yılın en büyük artırımına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası(BoE), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti. Banka böylece 1989’dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı. Beklentiler de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi. Bankanın faiz artışı 8’inci ayda da devam etmiş oldu. İngiltere’de eylül enflasyonu yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.

BoE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 7 üyesi politika faizinin yüzde 3’e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken; Silvana Tenreyro ve Swati Dhingra, sırasıyla 25 baz puan ve 50 baz puan artırım yapılması yönünde oy kullandı.

Politika yapıcılar, 40 yılın zirvesindeki ‘inatçı yüksek enflasyon’ ile ilgili endişelere vurgu yaptılar. Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. BoE ekonomik görünümün ‘oldukça zorlayıcı’ olduğu konusunda da uyardı.

22 Eylül’de İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltmişti.

Analistlere göre ülkede faiz gelecek yıl yüzde 4,75 olabilir.

Kurumun bu adımı yükselen enflasyona karşı aldığı bir önlem.

Eylül ayında İngiltere’de enflasyon yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek oranına ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası açıkladığı faiz kararında ülke ekonomisini en uzun süreli resesyonun beklediğini aktardı.

Kurumun beklentilerine göre yaz sonu itibarıyla yavaşlayan ekonomi, 2024’ün ikinci yarısına kadar resesyonda kalacak.

Bu ülke tarihinin en derin değil en uzun süreli resesyonunun olması bekleniyor.

Aynı zamanda işsizlik oranının da iki katına çıkması öngörülüyor.
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