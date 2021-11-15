Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini /15 Kasım 2021 20:36

İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede artan enflasyondan son derece rahatsız olduğunu belirtti. Bailey, ülkede enflasyonun Nisan 2022'de yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini söylemişti.

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Bailey, İngiliz parlamentosunda hazine komitesi üyelerinin bankanın para politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı.Enflasyondan rahatsız olduğunu vurgulayan Bailey, "Enflasyonun durumundan çok rahatsızım. Bu konuda çok net olmak istiyorum. Hedef seviyenin üzerinde olan enflasyona ilişkin istediğimiz rota bu değil." ifadelerini kullandı.

FAİZ AÇIKLAMASI

Bailey, bankanın kasım ayında politika faizini artırmaya çok yaklaşmasına rağmen faiz oranının sabit tutulmasına karar verdiğini kaydetti.Daha önce yaptığı değerlendirmelerin piyasalar tarafından faiz artış sinyali olarak yorumlamasına değinen Bailey, kendisinin hiçbir zaman bankanın kasım ayında faiz artıracağını söylemediğini belirtti.

Bailey, "Ancak, enflasyon hedefinin önceliğini ve orta vadeli enflasyon beklentileriyle olan bağlantısını yeniden vurgulamak açısından bir yol gösterici olarak, bu noktada ayağımızı yere basmamızın kritik olduğunu düşündüm." ifadesini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ

İngiltere Merkez Bankası, 4 Kasım'dan yaptığı açıklamada, politika faizinin yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefinin ise 875 milyar sterlinde sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirmişti.

BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC) tutanaklarında, politika faizini sabit tutma yönündeki kararın ikiye karşı yedi oyla, tahvil alım programını sabit tutma kararının ise üçe karşı altı oyla alındığı belirtilmişti.

Bankanın politika faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında konuşan BoE Başkanı Bailey, ülkede enflasyonun Nisan 2022'de yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini söylemişti.

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi bu yılın eylül ayında yüzde 3,1 artış kaydetmişti.Banka, enflasyonda hedef seviyesini yüzde 2'de tutmaya devam ediyor.
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