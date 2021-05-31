İngiltere’nin corona virüsü aşısı pasaportu rafa kalkıyor

Gazete, Covid-19 aşısı pasaportunun kullanılmasını zorunlu kılacak bir yasa olmadığını yazarken yetkililerin bu sebeple bu uygulamayı rafa kaldırmayı planladığını aktardı.







Reuters’a açıklama yapan bir hükümet yetkilisi Covid-19 aşı pasaportunun halen incelemede olduğunu ve henüz net bir karar verilmediğini aktardı. Aşı pasaportu ülkede özellikle muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmiş ve böyle bir uygulamanın ayrımcılığa sebebiyet verebileceğini aktarmıştı.





Nisan ayında Başbakan Boris Johnson da Covid-19 aşısı sertifikası ve pasaportu ile ilgili etik sorunların mevcut olduğunu dile vermişti.



