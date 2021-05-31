Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’nin corona virüsü aşısı pasaportu rafa kalkıyor /31 Mayıs 2021 19:48

İngiltere’nin corona virüsü aşısı pasaportu rafa kalkıyor

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, ülkede uygulanması gündemde olan corona virüsü aşısı pasaportu uygulamasının rafa kalkacağını yazdı.İngiliz Daily Telegraph, ülkede büyük ve kalabalık etkinliklerde uygulanması gündemde olan aşı pasaportu ile ilgili değişikliklere gidileceğini yazdı.

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Gazete, Covid-19 aşısı pasaportunun kullanılmasını zorunlu kılacak bir yasa olmadığını yazarken yetkililerin bu sebeple bu uygulamayı rafa kaldırmayı planladığını aktardı.

Reuters’a açıklama yapan bir hükümet yetkilisi Covid-19 aşı pasaportunun halen incelemede olduğunu ve henüz net bir karar verilmediğini aktardı. Aşı pasaportu ülkede özellikle muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmiş ve böyle bir uygulamanın ayrımcılığa sebebiyet verebileceğini aktarmıştı.

Nisan ayında Başbakan Boris Johnson da Covid-19 aşısı sertifikası ve pasaportu ile ilgili etik sorunların mevcut olduğunu dile vermişti.

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