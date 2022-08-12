Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’nin yarısından fazlasında resmi kuraklık ilan edildi /12 Ağustos 2022 22:19

İngiltere’nin yarısından fazlasında resmi kuraklık ilan edildi

İngiliz hükümeti, ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu. İçme suyu tedarikçilerinin bir çoğu kısıtlamaya gidiyor

İngiltere’nin yarısından fazlasında resmi kuraklık ilan edildi

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verilmiştir denildi.

İngiltere’nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı açıklanan bildiride Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire ve Batı Midlands’ın kuraklık ilan edilen bölgeler olduğu aktarıldı.

Hortum yasağı genişliyor

Ayrıca İngiltere'de içme suyu tedarikçilerinin birçoğu 26 Ağustos’tan itibaren hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağı da açıklandı.

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