İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'de, eski maliye bakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Sunak bunun üzerine milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı.

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

İKİ AYDA ÜÇÜNCÜ BAŞBAKAN





Sunak Mordaunt’un kararının ardından ülkede iki aydan kısa bir süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan oldu. Kral 3. Charles’ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak’a vermesi bekleniyor.





Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde eğitim alan ve Goldman Sachs'ta analist olarak çalışan Sunak, Hint milyarder N. R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evli. Sunak’ın eşi Murthy’nin İngiltere’de yaşayıp para kazanmasına rağmen ikametinin Hindistan’da olduğu ortaya çıkmış, olay İngiltere’de krize neden olmuştu.





İngiltere'de “non-dom” olarak da bilinen bir statüde yer aldığı belirtilen Murthy'nin böylelikle İngiltere dışında kazandığı paranın vergisinin İngiltere'de ödemediği ortaya çıkınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.





‘BAŞBAKAN OLMAK İÇİN FAZLA ZENGİN’





İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Sunak’ın “başbakan olmak için fazla zengin” olduğu yönündeki yorumlar gündemde sıkça yer aldı. Sunak’ın lüks hayat tarzı özellikle halkın kriz yaşadığı bir dönemde tepkilerin hedefi oldu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, daha önce Sunak’ın “halkın sorunlarını ve geçim derdini anlayamayacak kadar zengin” olduğu yorumunda bulunmuştu. İşçi Partili milletvekili, servet içinde yaşayan Sunak için “Başka bir gezegende yaşıyor” demişti.

