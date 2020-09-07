İngiltere Oxford aşısını onay almadan üretmeye başladı

AstraZeneca firmasının İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği korona virüsü aşısı için üretime başladığı açıklandı. Buna göre, aşının İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’daki denemelerinin henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, İngiliz hükümetinin 30 milyon dozluk ilk siparişi için üretim başladı.





İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, LBC radyosuna demecinde, aşıya henüz onay çıkmamış olmasına rağmen kendi siparişleri için imaların başladığını açıkladı. Hancock, “AstraZeneca ile kontratı çoktan yapılmış 30 milyon dozumuz var, ki o dozların üretimine şimdiden, onay çıkmadan başladılar. Dolayısıyla onay çıktığında -bu hâlâ kesin değil ama durum olumlu görünüyor- aşıları kullanıma sunabileceğiz” dedi.





İngiliz bakan, aşının önümüzdeki yılın başlarında onay alacağını düşündüğünü söyledi; henüz onayı çıkmamış başka aşılardan da önden sipariş verdiklerini açıkladı.