Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Parlamentosu, Brexit yasa tasarısını kabul etti /10 Ocak 2020 10:39

İngiltere Parlamentosu, Brexit yasa tasarısını kabul etti

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

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23 Haziran 2016’ta Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyeliğinde kalma ve ayrılma konusunda Brexit referandumu gerçekleştirmişti. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık’ta, AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim’e, ardından da 31 Ocak 2020’ye ertelenmişti.

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık’ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu. Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB’den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

İngiliz parlamentosu, Brexit anlaşmasını 234’e 358 oyla onayladı. Bu durumda İngiltere’nin 31 Ocak 2020’de resmen AB’den ayrılması bekleniyor.

 İngiltere’nin 31 Ocak’ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB’den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020’ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.
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