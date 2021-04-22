İngiltere parlamentosu 'Uygur Soykırımı'nı tanıdı

Avam Kamarasındaki oturumun ardından milletvekilleri, "Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçları" kınayan bir karar aldı.







Kararda, Çin'in yaptıkları 'soykırım' olarak tanınırken, hükümete, Uygur Türklerini hedef alan eylemlerin durdurulması için harekete geçme ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısı yapıldı.





İktidardaki Muhafazakar Parti'den Nusrat Ghani tarafından sunulan önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Çin'e karşı adım atma konusunda hükümet, kendi kararlarını almaya devam edebilecek.





Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Yasmin Qureshi, "Bugünkü oylama, bir dönüm noktası olmalı. Şincan bölgesindeki ihlallerin büyüklüğünü kimse inkar edemez" dedi.





İngiltere'den önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları da Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım olarak tanımıştı.