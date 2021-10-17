Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Parlamentosu'nun Covid-19 raporu /17 Ekim 2021 11:21

İngiltere Parlamentosu'nun Covid-19 raporu

İngiltere'de Avam Kamarası'nın iki komitesi tarafından hazırlanan raporda, hükümetin koronavirüs salgınının ilk döneminde izlediği politikalar sert şekilde eleştirildi. Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre bu dönem, İngiltere için kamu sağlığı alanında ulusal düzeyde en büyük başarısızlıklardan biri oldu. İngiltere hükümeti pandeminin başlangıcında koronavirüsün yayılmasını durduramadı.

SHABER3.COM

Çeşitli partilerden milletvekillerinin katkıda bulunduğu rapora göre hükümet yetkilileri ve bilim insanları geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarını hayata geçirmekte çok geç kaldı, bu da birçok kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu.

Reuters'in haberine göre 150 sayfalık raporda ayrıca koronavirüs kısıtlamalarının geç hayata geçirilmesinin kasıtlı bir politika olduğu öne sürüldü.

Kısa sürede aşı geliştirilmesinin umulmaması ve test kapasitesinin az olması nedeniyle hükümetin, bilim insanlarının da desteğiyle, toplumun koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasına (sürü bağışıklığına) dayalı bir stratejiyi uygulamaya çalıştığı iddia edildi.

Raporda hükümete yöneltilen diğer eleştirilerden bazıları şöyle:

-Bilim insanlarının tavsiyelerini 16 Mart 2020'de değiştirmelerine karşın, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına bir hafta sonra başlandı

-İngiltere Ocak 2020'de dünyada Covid testini uygulamaya koyan ilk ülkeler arasında olmasına karşın, pandeminin ilk yılında etkili bir test ve takip sistemi kurulamadı

-Mart 2020'de bir ara test faaliyetleri durdu, salgında ilk zirvenin görüldüğü dönemde haftalarca sadece hastanelere kaldırılanlara test yapılabildi

-Mayıs 2020'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) İngiltere'de Test ve Takip Sistemi'ni uygulamaya koysa da, ilk dönemler sistem "yavaş, belirsizlikler içinde ve sık sık kaos ortamında" uygulandı

AŞILAMA HIZI ÖVÜLDÜ 

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı Greg Clark ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Komitesi Başkanı Jeremy Hunt, raporda şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin koronavirüs salgınına yanıtı hem bazı büyük başarıları hem de bazı büyük hataları içeriyor. Başarılardan ve hatalardan dersler çıkarılması, pandeminin geri kalanında ve gelecekte elimizden gelenin en iyisini yapmamız için hayati önem taşıyor."

Raporu hazırlayan milletvekilleri eleştirilerinin yanında hükümeti, aşılama hızı nedeniyle övdü. Aşı kampanyasının, İngiltere'de bilim tarihinin en etkili girişimlerinden biri olduğu belirtildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere Parlamentosu'nun Covid-19 raporu Sonraki Haber >>

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:42