İngiltere pes etti: Göçmen olmadan olmuyormuş!

The Times gazetesi, bakanlar kurulunun, özellikle süper market zincirlerinden gelen yoğun baskı yüzünden ülkede baş gösteren kamyon şoförü sıkıntısına son vermek için Brexit sonrası göçmenlik kurallarını gevşetmeyi düşündüğünü yazdı.







Göç yasasındaki yeni düzenleme, ulaşım sektöründeki işverenlerin yurt dışından daha fazla kamyon şoförü istihdam etmesine olanak sağlayacak.







İngiltere'nin 100 bin kamyon şoförüne ihtiyacı var





Ülkede 100 bine yakın kamyon şoförü sıkıntısı olduğu tahmin ediliyor. Normalde yasanın gözden geçirilmesi gelecek yıl düşünülürken, acil ihtiyaç yüzünden yapılacak düzenlemeyle ağır vasıta ehliyeti olan yabancıların ülkeye çalışmak için gelmesine yeşil ışık yakılacak.





The Financial Times cuma günkü sayısında, İngiliz bakanların, iş dünyasının özellikle İngiltere’de çalışanların ülkenin kronik kamyon şoförü sıkıntısına çare bulunması için istihdam edilmesine öncelik vermesini istediği yazmıştı.





İngiltere’de perakendeciler, kafeler ve restoran sahiplerinin, COVID-19 salgını sonrasında özellikle kamyon şoförü ve gıda işleme personeli sıkıntısıyla başa çıkmakta zorlandıkları biliniyor.





İngiltere dışında ABD ve bazı AB ülkelerinde de kamyon şoförü sıkıntısı çekiliyor. İngiltere’nin AB’den çıkışıyla birlikte Londra, daha fazla kamyon şoförü eksikliği çekiyor.





İngiltere’de “fast food” zincirleri McDonald, KFC ile hamur ürünleri alanında zincir Greggs ve tavuk restoran zincirleri kamyon şoförü sıkıntısı yüzünden en fazla tedarikte sorunu çeken şirketler içinde yer alıyor.