Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere posta servisinden yeni Türkiye kararı /21 Aralık 2020 21:56

İngiltere posta servisinden yeni Türkiye kararı

Ortaya çıkan yeni koronavirüs türü sonrasında yeni bir karar aldığını ifade edilden İngiltere posta servisi yöneticilerinin Avrupa, Kanada ve Türkiye'ye mektup ve paket teslimatını askıya aldığı belirtildi.

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İngiltere posta servisi Royal Mail, mutasyon geçiren yeni Koronavirüs varyantının ortaya çıkmasıyla ilgili endişeler nedeniyle birçok ülkenin İngiltere'ye uçuşları ve mal akışını durdurması üzerine, Avrupa, Kanada ve Türkiye'ye mektup ve paket teslimatını askıya aldı.

Şirketin internet sayfasında yapılan açıklamada, uçuş yasaklarının ve Fransa'ya denizden geçişlerin yapıldığı Dover limanının kapatılmasının uluslararası posta hizmetlerinin "büyük ölçüde aksamasına" neden olduğu belirtilerek, müşterilerinden hizmetlerin askıya alındığı ülkelere mektup ve paket göndermemeleri istendi.
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