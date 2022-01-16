İngiltere, Prens Harry'nin koruma talebini reddetti

ABD'de yaşayan Sussex Dükü Prens Harry'nin ABD’deki güvenlik ekibinin İngiltere'de çalışma yetkisi olmadığı belirtildi.







HaberTürk'ün haberine göre; 2020'de Kraliyet görevlerinden vazgeçen ve ailesiyle birlikte İngiltere’yi ziyaret etmek istediğini belirten Prens Harry, İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan güvenlik talebinde bulunmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı talebi reddetti.





Prens Harry'nin polis koruması, Kraliyet görevlerini bırakmasıyla elinden alınmıştı.





Talebin reddedilmesine karşı adli inceleme talep edildi. Prens Harry'nin 2021 yazında Londra'ya yaptığı ziyarette aracının takip edildiği hatırlatıldı.





LİLİBET KRALİÇE'Yİ HİÇ GÖRMEDİ

Prens Harry'nin küçük kızı Lilibet henüz büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i görmedi.





Diğer yandan bir hükümet sözcüsü, İngiltere'nin "koruma sisteminin titiz ve orantılı olduğunu" söyledi.



