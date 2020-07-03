Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere resmen açıkladı: 50 ülkeden gelenlere korona karantinası yok /03 Temmuz 2020 18:08

İngiltere resmen açıkladı: 50 ülkeden gelenlere korona karantinası yok

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülkeye girişte uygulanan 14 günlük karantinadan muaf olacağını açıkladığı 50'yi aşkın ülke arasında Türkiye de var.

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Bakanlığın açıklamasına göre, 10 Temmuz tarihinden itibaren bu ülkeler ve bölgelerden gelen kişiler, yakında başka bir ülkeyi ziyaret etmemişler ise, kendilerini karantinaya almaları istenmeyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İngiltere'ye ülke dışından gelen herkesin iki hafta boyunca, ülkeye girerken beyan ettikleri bir adreste kendilerini karantinaya almaları gerekiyor.

Seyahat koridorları adıyla yayınlanan 14 gün karantinadan muaf ülkeler listesinde Türkiye'nin yanısıra Almanya, Yeni Zelanda, Karayip adaları, Yunanistan, Norveç, Polonya, Avustralya, Hong Kong, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya İsviçre, Malta, Finlandiya, Belçika, Güney Kore ve Vietnam da var.

Ama Avrupa ülkelerinden Portekiz ve İsveç ile ABD ve Çin listede değil. Bu ülkelerden gelenlere 14 gün karantina uygulaması devam edecek.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da farklı uygulama
Hükümetin resmi sitesinde yayımlanan genelgeye göre 10 Temmuz tarihinden itibaren İngiltere'ye ilan edilen seyahat koridorları listesindeki ülkeler ya da bölgelerden gelen yolculara "son 14 gün içinde bu liste dışındaki bir ülkeye gitmemiş olmak koşuluyla" karantina uygulanmayacak.

Bu muafiyetler Birleşik Krallık içinde sadece İngiltere için geçerli olacak.

İskoçya ve Galler özerk yönetimleri henüz seyahat sınırlamaları konusunda nasıl bir politika izleyeceklerine karar vermediler ve merkezi hükümetin izlediği çizgiyi eleştirdiler. Kuzey İrlanda ise İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık dışındaki yerlerden gelenlere karantina uygulamasını sürdürecek.
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