İngiltere Rusya arasında Casus krizi: Bir elçilik çalışanı tutuklandı

Almanya polisi, Berlin'deki Britanya Büyükelçiliği'nde çalışan Britanyalı bir adamı Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı.





Savcılık, Britanya vatandaşının para karşılığında Rus istihbaratına belge taşıdığından şüphelendiklerini belirtti.





Yapılan açıklamada David S. isimli büyükelçilik çalışanının evinin ve iş yerinin arandığı, günün ilerleyen saatlerinde de bir sorgu hakimi önüne çıkarılacağı belirtildi.





Gözaltının Alman ve Britanyalı yetkililer tarafından ortak yürütülen bir soruşturmanın sonucu olduğu bildirildi.





57 yaşındaki David S.'in diplomatik dokunulmazlığı olmadığı ifade edildi.