İngiltere, Rusya’nın işgal planını açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı dikkat çekici bir açıklama yaptı.







Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun, taktiksel olarak ilerleme yapmak adına Donetsk Oblast bölgesindeki Bakhmut’u çevreleme ihtimali olduğunu açıkladı.





Bu sayede Rus ordusunun ilerleme sağlayacağı belirtilirken, günlük istihbarat bilgilendirmesinde İngiliz yetkililer Rusya’nın bu noktayı ele geçirmesinin savaşının gidişatını da etkileyebileceğini aktardı.





Yapılan açıklamada, “Bakhmut’un ele geçirilmesinin sembolik anlamının yanı sıra Rusya’nın siyasi hedefleriyle de örtüştüğünü düşünüyoruz. Buranın ele geçirilmesi Kramtorsk ve Sloviansk bölgelerini de tehdit etmelerini sağlayabilir” dedi.