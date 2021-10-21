İngiltere Sağlık Bakanı'ndan ürküten uyarı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının kış aylarında günlük 100 bini bulabileceği konusunda uyardı.





Sağlık çalışanları ise hükümete, kışın bir "kriz" yaşanmasından kaçınılması için acilen bazı Covid önlemlerini devreye sokma çağrısı yaptı.





Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve evden çalışmalar da dahil olmak üzere hükümetin "B Planı"nı şimdiden uygulaması gerektiğini söyledi.





Sağlık Bakanı Javid ise Başbakanlık ofisinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, halkı önlem almaya çağırdı ancak bu noktada ilave kısıtlamalara gerek olmadığını dile getirdi.





Acil sağlık hizmetlerinde şu anda sürdürülemez bir durum olduğuna inanmadıklarını ifade eden Javid, "Aksini hissedersek, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" dedi.





İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde artıyor ancak can kaybı kış aylarının en kötü günlerinin çok altında.





Salı günü bildirilen 43 bin 738 yeni Covid vakası ile günlük vakalar art arda yedi gün boyunca 40 binin üzerine çıktı. 223 kişi de hayatını kaybetti. Bu, Mart ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı sayısı.





Çarşamba günü ise 49 bin 139 yeni vaka kaydedildi ve 179 kişi Covid-19 sebebiyle öldü.





Hükümetin kış planına göre, mevcut önlemler NHS üzerinde baş edilemeyecek boyutta baskı meydana getirirse, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve aşı pasaportlarının uygulamaya konması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.





'Kayıtlara geçen en zorlu kış olabilir'





NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, hastanelerin aşırı baskı altında kalmasını önlemek için hükümeti bu ek önlemleri şimdiden uygulamaya çağırıyor.





Taylor, "NHS bu kışın, kayıtlara geçen en zorlu kış olma ihtimaline göre hazırlık yapıyor" dedi.





"Hükümetin B Planı'nı gecikmeden yürürlüğe koyma zamanı geldi çünkü önleyici tedbirler olmadan bir kış krizine girme riskimiz var."





Taylor, "Panik düğmesine basmadan önce Covid vaka sayılarının fırlamasını ve NHS üzerindeki baskının aşırı yükselmesini beklememeliler" diye ekledi.NHS Konfederasyonu ayrıca, salgınla en önde mücadele edenlere yardımcı olmak için "B Planı artı" olarak adlandırdığı bir dizi önlem çağrısında da bulundu.





Bu, insanları aşı olmaya, randevularına zamanında gitmeye ve hatta Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni desteklemek için gönüllü olmaya teşvik etmeyi içeriyor.





Bu talepler, Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü Kabine'ye İngiltere'nin "zor bir kış" ile karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından geldi.





Bir başbakanlık sözcüsü, 'B Planı' acil durum önlemlerini devreye sokmanın şu an planlanmadığını söyledi, ancak "Tabii ki artan vaka oranlarını çok yakından izliyoruz" dedi.





İngiltere'deki yeni Covid vakalarının yedi günlük ortalaması, Ekim başında günde yaklaşık 34,000 iken günde 44,145'e yükseldi.





İngiltere'de hastanelerde hasta sayısı bir haftada %10 arttı ve 11 Ekim'de 7,039 olan sayı Pazartesi günü 7,749'a yükseldi.





Pozitif çıkan koronavirüs testinden sonraki 28 gün içindeki can kayıplarına ilişkin Salı günkü sayı, 9 Mart'tan bu yana görülenlerin en yükseğiydi.





Fakat hafta sonunda raporlamalardaki gecikmeler nedeniyle günlük sayıların Salı günleri genellikle daha yüksek olduğu kaydediliyor.





Bu arada yetkililer, giderek artan sayıda vaka sayısına neden olan Delta virüsünün yeni varyantını izlediklerini söylüyorlar.





Başbakanlık, bu varyantın "daha kolay yayıldığını gösteren hiçbir kanıt olmadığını" açıkladı.