İngiltere Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınmasını istedi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere’nin 29 Mayıs’ta İstanbul’da iki İngiliz klübü (Manchester City ve Chelsea) arasında oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasınan evsahipliğini yapmaya istekliği olduğunu açıkladı.







İngiliz Futbol Federasyonu’nun bu çerçevede UEFA ile görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Shapps, Türkiye’nin kırmızı listeye alınmasının ardından Chelsea ve Manchester City taraftarlarının İstanbul’a gitmemeleri gerektiğini söyledi.





Konuya ilişkin basın toplantısında “Korkarım Türkiye’yi kırmızı listeye koymak zorundayız ve bunun bir takım sonuçları olacak” diyen Shapps kararın öncelikli olarak Şampiyonlar Ligi finali için taraftarların Türkiye’ye seyahat etmemesi gerektiği anlamına geldiğini vurguladı.





İngiltere’nin bu tür finallere evsahipliği yapacak konumda bulunduğunu söyleyen İngiliz Bakan, nihai tahlilde kararı verecek organın UEFA olduğunu, finali oynayacak iki klübün de İngiliz olması nedeniyle ne söyleyeceklerini dört gözle beklediklerini kaydetti.







FUTBOL FEDERASYONU FİNAL İÇİN BUGÜN RESMİ WEB SİTESİ AÇTI





Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için bugün resmî bir internet sitesi açtı. 2021 finali için hazırlanan internet sitesi, karşılaşma gününe kadar geçecek sürede, futbol dünyasındaki önemli isimlerin Şampiyonlar Ligi’yle ilgili geçmiş deneyimlerini, anılarını ve final maçıyla ilgili görüşlerini paylaştıkları yeni röportaj ve haberlerle sürekli güncellenecek.





TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’yle web sitesinin açılması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Futbol Federasyonu olarak, prestijli UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne tarihimizde ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor ve bu müsabakanın 2005 Finali’nde olduğu gibi unutulmaz bir maç olmasını sağlamak için ulusal makamlar ve UEFA ile özenle çalışıyoruz.”





“Futbol tutkunu olan ülkemiz ve futbol başkentimiz İstanbul, 29 Mayıs’ta Avrupa’nın en iyi iki takımının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda buluşmasıyla bir kez daha tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayacak.”

