Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere tam karantinaya geçti /24 Mart 2020 10:07

İngiltere tam karantinaya geçti

İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Alınan karar gereği ülkede insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilecek.

İnsanlara sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındığını belirten Başbakan Boris Johnson, market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Halkın ancak gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına spor ve tıbbi ihtiyaç için evlerinden çıkmalarına müsaade edileceğini söyleyen Johnson, işe gitmek için yapılacak seyahatlere de ancak işin evde yapılamayacağı durumlarda izin verileceğini duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak virüsün topluma yayılarak sürü bağışıklığı kazanılması stratejisini izleyen İngiltere daha sonra geri adım attı.

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