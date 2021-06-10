Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Türkiye’yi neden 'Yeşil Liste'ye almıyor: 'Mesele sadece vaka sayıları değil' /10 Haziran 2021 15:53

İngiltere, Türkiye’yi neden 'Yeşil Liste'ye almıyor: 'Mesele sadece vaka sayıları değil'

İngiltere’deki Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu’na göre turizm sektöründe Türkiye’deki bekleyiş, sadece ülkede yürütülen aşı kampanyası ve vaka sayılarına bağlı olmayabilir.

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İngiltere açısından, seyahatte uluslararası konum da önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftaya Brüksel’de yapılacak NATO zirvesinde, Türkiye’yi yeşile kaydırmak için Boris Johnson’la konuşma niyetini hatırlattığımızda, altı aydır İngiliz turiste kapalı durumdaki Dubai örneğini veren Sertoğlu, konunun uluslararası görüşmeden ziyade İstanbul’un hava ulaşımı kavşak noktasında olmasıyla ilgili olduğunu savundu.

Sertoğlu verdiği örnekte, nasıl ki Emirates havayolu şirketi, Dubai’yi uluslararası uçuşlarda bir aktarma merkezi olarak kullanıyorsa Türk Hava Yolları’nın da İstanbul’da aynı sistemi kurduğunu belirtti ve “Afrika ve Asya’dan gelen yolcuları Avrupa’ya taşıyor” dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, İngiltere’nin Türkiye’yi de bu nedenle kırmızı kategorisinde tuttuğunu belirten Sertoğlu, Erdoğan’ın “Johnson’la görüşeceğim” demesine de Portekiz’i örnek verdi. Başbakan Boris Johnson’ın “Portekiz yeşil kalsın” demesine rağmen oradaki vaka sayılarının artması nedeniyle, hükümet kararıyla ülkenin, sarıya kaydırıldığına dikkati çekti.

Trafik ışığı örneğinden hareketle, İngiliz turistin hedefindeki ülkeleri; yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede tutmayı sürdürüyor.

Bu durumda İngilizler "kırmızı ülkeden dönüş prosedürleri" gereği, geri dönüşte ceplerinden 1750 sterlin ödeyip 10 gün havalimanı yakınında bir otelde kalma zorunluluğuyla yüzleşmemek için, hükümetin yeşil diye sınıflandırdığı ülkelere yöneliyor.

Londra’ya karantinasız, testsiz dönüş yapabilmek için en az 10 gün, hükümetin "yeşil" olarak tanımladığı bir ülkede kalması gerektiğini söyleyen Sertoğlu, bir son dakika kararıyla Portekiz’in de yeşilden sarıya döndüğünü söyledi.

Sertoğlu bu durumda, o sırada tatilde olan onbinlerce İngiliz’in, ‘sarı ülkeden dönüş prosedürü’ gereği 10 gün ev karantinasına yakalanmamak için tatillerini beklenmedik bir şekilde yarıda kestiğine ve havalimanına koştuğuna da tanık olduğunu anlattı.

Sertoğlu, Portekiz’deki otelleri inceleme işlemleri nedeniyle birkaç gün daha kalacağı için şimdi kendisi de dönüşte 10 gün evde kalmak zorunda.

Sertoğlu, Türkiye’de İngiliz turist bekleyenlere en erken tarih olarak Temmuz sonunu işaret etti. Zira üç haftada bir, vaka ve aşılama durumuna göre belirlenen renk listesinde Türkiye’nin yeşile ancak o tarihte ulaşabileceğini tahmin ediyor.

İngiltere’de okulların tatil olmasıyla aynı döneme denk geleceği için bu tahmin, İngiliz turist bekleyen işletmeler için bir umut sayılabilir.

Kırmızı listede olmasına rağmen Türkiye’ye gitmenin hâlâ mümkün olduğunu belirten Sertoğlu, uçuş öncesi 72 saat içinde yapılmış bir PCR testinin pozitif sonucunu göstermenin yeterli olduğunu söyledi.

İngiltere’de isteyen herkese, sağlık hizmetleri ücretsiz test uyguluyor ancak yığılmaların önüne geçmek için havayolu şirketlerine bildirilen testlerin özel kurumlarda yapılmış olması bekleniyor.

Sertoğlu, yolculara kolaylık olması açısından sadece Pegasus’un şimdilik NHS test sonucunu da kabul ettiğini söyledi.

İngiltere’den Türkiye’ye bu aralar 50 Sterlin’e bile uçak bileti bulunurken özel bir test yaptırmanın maliyeti 50 ila 150 sterlini bulabiliyor.
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