Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Türkiye'den aldığı koronavirüs ekipmanlarını iade ediyor /07 Mayıs 2020 09:44

İngiltere, Türkiye'den aldığı koronavirüs ekipmanlarını iade ediyor

İngiltere, sağlık çalışanlarının koronavirüse (Covid-19) karşı kullanması için satın aldığı 400 bin koruyucu ekipmanı, standartlara uymadığı gerekçesiyle geri gönderme kararı aldı.

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The Guardian'ın haberine göre, İngiliz makamları, Ankara'dan gönderilen 400 bin koruyucu kıyafetin standartlara uygun olmadığına hükmetti ve İngiliz Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi de bu sorunu doğruladı.

Başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’na yakın bir bölgede tutulan malzemelerin geri ödeme talebiyle iadesi istenecek.

Türkiye, nisan ayında Covid-19'la mücadele çerçevesinde İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Ancak kolilerin üzerinde Türk bayrağı yerine Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunması tepkileri de beraberinde getirmişti. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri arasında maske, N95 maske ve tulumu bulunuyordu.

Malzemeleri taşıyan uçak, 10 Nisan'da Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek İngiltere'ye ulaştırılmıştı.

Yardım malzemelerinin bulunduğu kolilerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" ifadesi dikkat çekmişti.

Ankara, benzer şekilde, ABD, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya tıbbi malzeme yardımında bulunurken, eczaneler aracılığıyla dağıtılan maskelerini teslim alamayan vatandaşlar, iç tüketim karşılanmadan başka ülkelere bu tür koruyucu malzemeler gönderilmesini eleştirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, yardımın İngiltere'ye ulaşmasının ardından bir dizi paylaşımda bulunmuş ve malzemeleri taşıyan  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının fotoğrafını Twitter'dan paylaşmıştı.

1 Nisan'da ise, maske, tulum, anti-bakteriyel dezenfektan malzemelerinden oluşan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havalanı'ndan TSK'ye ait bir uçak ile İtalya ve İspanya'ya gönderilmiş, yine Cumhurbaşkanlığı forsunun koliler üzerinde kullanılması tepkilere neden olmuştu.

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