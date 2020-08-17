İngiltere Türkiye'ye seyahat uyarısına hazırlanıyor

Corona virüsü salgınıyla birlikte turizm ve seyahat sektörü de büyük yara alırken, birçok ülke başka ülkelere seyahat yasağı ya da uyarısı getirdi. Sıkı önlemlerin alındığı ülkelerden biri olan İngiltere, bazı ülkelere seyahat yasağı getirirken, bazıları için de vatandaşlarına uyarıda bulundu.





İngiltere’deki uygulamalardan biri de karantina listesi… İngiliz hükümeti bazı ülkelere giden vatandaşlarına karantina zorunluluğu getirdi. Vaka sayısının yüksek olduğu ülkelere giden vatandaşlarına uyarıda bulunan İngiliz hükümeti bu ülkelerden gelenlere iki haftalık zorunlu karantina uygulamasına başladı.



