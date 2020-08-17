Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Türkiye'ye seyahat uyarısına hazırlanıyor /17 Ağustos 2020 12:32

İngiltere Türkiye'ye seyahat uyarısına hazırlanıyor

İngiltere'nin vaka sayısı yüksek ülkelere yönelik seyahat uyarısı ve karantina kurallarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... İngiliz tabloid basınında yer alan haberlere göre İngiliz hükümeti aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri "karantina listesi"ne alacak.

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Corona virüsü salgınıyla birlikte turizm ve seyahat sektörü de büyük yara alırken, birçok ülke başka ülkelere seyahat yasağı ya da uyarısı getirdi. Sıkı önlemlerin alındığı ülkelerden biri olan İngiltere, bazı ülkelere seyahat yasağı getirirken, bazıları için de vatandaşlarına uyarıda bulundu.

İngiltere’deki uygulamalardan biri de karantina listesi… İngiliz hükümeti bazı ülkelere giden vatandaşlarına karantina zorunluluğu getirdi. Vaka sayısının yüksek olduğu ülkelere giden vatandaşlarına uyarıda bulunan İngiliz hükümeti bu ülkelerden gelenlere iki haftalık zorunlu karantina uygulamasına başladı.

“TÜRKİYE, FRANSA’NIN YANINA EKLENEBİLİR”

Portekiz, Mısır, ABD, İspanya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan gibi ülkelere gidenlerin İngiltere’ye dönüşte 14 gün tecrit altına alınması kararlaştırırken İngiliz tabloid basını bu listeye iki ülkenin daha eklenebileceğini yazdı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi The Sun, Türkiye ve Hırvatistan’ın da bu ülkeler arasına ekleneceğini öne sürdü. Gazete, “Hırvatistan ve Türkiye Covid-19’un artmaya başlamasıyla birlikte İngiltere’nin karantina listesinde Fransa’nın yanına eklenebilir. Binlerce İngiliz tatil için bu ülkelere gitti fakat döndüklerinde iki haftalık karantinaya alınabilirler” yorumunu yaptı.


Haziran ayından beri en yüksek vaka saysının görüldüğü Türkiye’de önceki gün 1256 vaka ve 21 ölümün kayıtlara geçtiği hatırlatılırken, “Genel olarak vaka sayısındaki artış test sayısının artmasıyla doğru orantılı. Şu anda İngilizler 14 gün karantina altına alınmadan Türkiye’de tatil yapıp geri dönebilirler, fakat son haftalarda vaka sayısı hızla artıyor. Türkiye’de her 100.000 insanda enfeksiyon oranı 18.5 seviyesinde. Geçen ayki 15.8’den daha yüksek” ifadesi kullanıldı.
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