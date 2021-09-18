İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyordu.







İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın duyurduğu karara göre Londra artık ülkeleri yalnızca yeşil ve kırmızı kategorilere ayıracak.





Çift aşı olanlardan İngiltere'ye girişte PCR testi zorunluluğu da kaldırıldı.







İngiltere Ulaştırma Bakanlığı her üç haftada bir güncellediği seyahat listesinde "trafik ışığı" tabir edilen sistemle Covid-19'la mücadele kapsamında seyahat kurallarını belirliyordu.





Hangi ülkeler kırmızı listeden çıktı?







İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat listesi güncellemesinde Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya dahil 8 ülke bulunuyor.





Bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde karantina zorunluluğu artık uygulanmayacak.





İngiltere'nin kırmızı listesinde aralarında Afganistan, Arjantin, Brezilya, Küba, Endonezya, Meksika ve Güney Afrika dahil toplam 54 ülke bulunuyor.





Kırmızı liste ne anlama geliyor?





İngiliz hükümeti Covid-19 salgının durumunu ve varyantların yayılma ihtimalini gerekçe göstererek kırmızı listedeki ülkelere karşı sıkı seyahat kısıtlamaları uyguluyor. Bu çerçevede çok özel ve acil durumlar dışında kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat edilmemesi gerektiği belirtiliyor.





Kırmızı listede bulunan ülkelerden yalnızca İngiliz vatandaşlarının, ya da Birleşik Krallık'ta oturum izni olanların ülkeye girişine izin veriliyor.





İngiltere'ye seyahat edeceklerin son 10 gün içerisinde kırmızı listede bulunan bir ülkede bulunmaları halinde tam doz aşı yaptırmış olsalar bile 10 tam gün süreyle masrafları seyahat edenlerce karşılanmak üzere otelde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.





Otelde 10 günlük karantina masrafı kişi başı 2,285 sterlin, aynı odada kalacak olan bir diğer yetişkin için 1,430 sterlin ve çocuklar için kişi başı 325 sterlin olarak bildiriliyor. Beş yaşından küçük çocuklar için ücret alınmıyor. Otel rezervasyonunun seyahat öncesinde yapılması gerekiyor.





Ayrıca seyahat öncesinde koronavirüs testi ve bazı başka formların da doldurulması gerekiyor. Bu koşullarda kırmızı listedeki bir ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda yalnızca belirlenen havaalanlarından ülkeye giriş yapılabiliyor.